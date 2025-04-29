Звезда «Глухаря» Котлярский: важно воспитывать в детях чувство патриотизма

Проявлять любовь к Родине необходимо не только в словах, но и в реальных поступках — такую позицию высказал актёр Владислав Котлярский в беседе с Пятым каналом на премьере сериала «По следу зверя» и презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2», приуроченных к 80-летию Победы.