Матч Канады и США в финале Кубка четырех наций побил рекорд по объему ставок на хоккей (Draft Kings)

В Северной Америке зафиксировали рекордное число ставок на хоккейную игру. Матч Канады и США в финале Кубка четырех наций, прошедший ночью 21 февраля, стал рекордным по объему ставок на хоккей для Draft Kings – одного из крупнейших букмекеров мира.