Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Черевченко – основной претендент на пост тренера тульского «Арсенала»

Игорь Черевченко может вернуться в «Арсенал», который он уже возглавлял с 2018 по 2020 год. 48-летний специалист – основной претендент на пост главного тренера тульского клуба, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх