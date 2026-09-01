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Известная актриса переломала кости на съемках, спасая коллегу

Известная актриса переломала кости на съемках, спасая коллегу

Звезда гонконгского кино Кара Хуэй получила перелом шести рёбер во время работы над фильмом «Считай до трёх», сообщает AsiaOne .

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