Названа зарубежная страна с максимально лояльными условиями выдачи виз россиянам

Национальную визу Кипра россиянам оформляют в Москве быстрее шенгена — за три-семь рабочих дней. Зарубежную страну с максимально лояльными условиями выдачи виз соотечественникам назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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