Офицер ФСБ рассказывает о тайнах женского отделения спецназа «Альфа» и его операциях

«Обезвредить террористов под видом стюардесс» Офицер ФСБ — о тайнах женского отделения спецназа «Альфа» и его операциях Экс-офицер «Альфы» Спиридонова назвала сложным спасение заложников на ДубровкеФото: Донат Сорокин / ТАСС В начале 2024 года президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ.