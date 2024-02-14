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Путин раскрыл, что после интервью обсудил с Карлсоном "еврейские погромы"

После окончания интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин обсудил с ним тему так называемых еврейских погромов во времена Российской Империи, сейчас ставшие одним из инструментов демонизации нашей страны.

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