После окончания интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин обсудил с ним тему так называемых еврейских погромов во времена Российской Империи, сейчас ставшие одним из инструментов демонизации нашей страны.
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