Страна и люди
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Страна и люди

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Путин: Киев и его западные покровители не готовы к диалогу

Путин: Киев и его западные покровители не готовы к диалогу

Россия желает урегулирования конфликта с Украиной мирными средствами и открыта к диалогу, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, заявил Путин в интервью информагентству «Синьхуа».

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