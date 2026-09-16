Аксененко: после покупки жилья должны оставаться накопления на полгода

Приобретение квартиры не должно истощить семейный бюджет, поэтому, после внесения первоначального платежа необходимо иметь запас средств на три-шесть месяцев, чтобы покрыть основные расходы, такие как ипотека, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт и другие регулярные затраты, заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).