Главу Европейского совета Мишеля обвинили в больших тратах на поездки

Главу Европейского совета Шарля Мишеля обвинили в непомерных тратах на зарубежные поездки. По данным французской газеты Le Monde, европейский политик ни в чем себе не отказывал, летал в Нью-Йорк, Пекин, Токио, на Ближний Восток и в Южную Африку.