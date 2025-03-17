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Петербургский дневник

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Российская армия уничтожила 27 украинских пунктов управления БПЛА

Российская армия уничтожила 27 украинских пунктов управления БПЛА

ВС РФ также ликвидировали десять станций Starlink Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 27 украинских пунктов управления беспилотниками и 10 станций спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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