Российская армия уничтожила 27 украинских пунктов управления БПЛА

ВС РФ также ликвидировали десять станций Starlink Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 27 украинских пунктов управления беспилотниками и 10 станций спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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