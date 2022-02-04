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Чижов опроверг фабрикацию видео в качестве предлога для эскалации вокруг Украины

Чижов опроверг фабрикацию видео в качестве предлога для эскалации вокруг Украины

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов опроверг заявление Пентагона о фабрикации фейкового видео со стороны Кремля «в качестве предлога для вторжения на Украину».

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