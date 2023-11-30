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Закон и Порядок

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МВФ назвал Россию главным в мире бенефициаром платы за углерод

МВФ назвал Россию главным в мире бенефициаром платы за углерод

МВФ: доходы бюджета России от платы за углерод могли бы составить более 4% ВВП Потенциальные доходы бюджета России от углеродного регулирования могут превысить 4% ВВП в 2030 году, оценили в МВФ.

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