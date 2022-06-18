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Магомед Адиев: «Мы когда пришли, нам практически не удались первые тренировки. Я по этому поводу очень переживал, постоянно говорил ребятам, что надо успокоиться»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о подготовке команды к матчам Лиги наций.

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