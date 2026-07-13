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Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

Выход памятного знака приурочен к 75-летию со дня рождения первого руководителя ЧечниБанк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

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