Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

Выход памятного знака приурочен к 75-летию со дня рождения первого руководителя ЧечниБанк России выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
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