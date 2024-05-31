Какой сегодня праздник: 31 мая – День дарения букетов

День дарения букетов – праздник, который ежегодно отмечается 31 мая. Он считается хорошим напоминанием о значении цветов в жизни людей, ведь дарить букеты можно без особых поводов, а сами цветы служат универсальным способом выразить чувства и эмоции.
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