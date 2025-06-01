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Влияние игрушки Лабубу на психику ребенка изучат ученые

Влияние игрушки Лабубу на психику ребенка изучат ученые

Российская академия образования (РАО) планирует провести экспертизу популярной игрушки Лабубу. Об этом сообщил председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям РАО, академик Александр Савенков.

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