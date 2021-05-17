В норме анализ крови взрослого человека выглядит так: Гемоглобин (Hb)муж: 130-160 г/лжен: 120-140 г/л Эритроцитымуж: 4 х 10*12 - 5,1 х 10*12/лжен: 3,7х10*12 - 4,7 х 10*12/л Ретикулоцитыдо 1,2 Цветовой показатель0,86-1 Тромбоцитов180-320х10*9/л Лейкоциты4х10*9 - 8,5х10*9/л Нейтрофилыпалочкоядерные:1-6сегментоядерные:47-72метамиелоцитов и миелоцитов в норме быть не должно Эозинофилы: до 5 Базофилы:0-1 Моноциты: до 11 Гематокрит:муж: 40-48%жен: 36-42% О чем может говорить изменение показателей крови? Снижение содержания гемоглобина (у взрослого человека ниже 110 г/л), эритроцитов - говорит об анемии.