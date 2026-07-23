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Слуцкий обвинил Киев в желании закупать оружие и сохранять нацизм

В четверг член Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий выступил с заявлением, в котором обвинил военно-политическое руководство киевского режима в намерении закупать вооружение и одновременно поддерживать собственный нацизм.

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