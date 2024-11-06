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Лейтенант уничтожил пикап и 10 боевиков, отражая превосходящие силы ДРГ ВСУ

Лейтенант уничтожил пикап и 10 боевиков, отражая превосходящие силы ДРГ ВСУ

Министерство обороны России На линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации подразделение под командованием лейтенанта Эдуарда Белоусова разбили превосходящую их по численности диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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