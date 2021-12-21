Парламентская газета

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МИД: экономический урон от пандемии уже превзошел крупнейшие кризисы

МИД: экономический урон от пандемии уже превзошел крупнейшие кризисы

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин на специальной сессии ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» во вторник заявил, что экономический ущерб от пандемии коронавируса уже превзошел крупнейшие кризисы прошлого столетия.

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