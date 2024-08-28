В Якутии неизвестный мужчина с оружием напал на пару в квартире и украл золото

В Якутии неизвестный мужчина с оружием напал на пару в их квартире, передает пресс-служба МВД РФ. В полицию обратился сын пострадавшего, который заявил, что на 51-летнего отца в его квартире в поселке Сангар напал неизвестный, мужчина жил с 53-летней сожительницей.