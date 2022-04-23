СК расследует факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследования сведения о заброске Великобиртанией во Львовскую область специалистов по диверсиям (SAS) в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских нацистов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследования сведения о заброске Великобиртанией во Львовскую область специалистов по диверсиям (SAS) в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских нацистов.
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