Для торта вам понадобится 53 кг муки, 82 кг сахара, 220 кг свежих ягод и 1500 куриных яиц. Как вам такой рецепт? 🎂🎂🎂 К Международному женскому дню кондитеры в Сочи испекли самый большой торт в России.