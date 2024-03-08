Для торта вам понадобится 53 кг муки, 82 кг сахара, 220 кг свежих ягод и 1500 куриных яиц. Как вам такой рецепт? 🎂🎂🎂 К Международному женскому дню кондитеры в Сочи испекли самый большой торт в России.
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Для торта вам понадобится 53 кг муки, 82 кг сахара, 220 кг свежих ягод и 1500 куриных яиц. Как вам такой рецепт? 🎂🎂🎂 К Международному женскому дню кондитеры в Сочи испекли самый большой торт в России.