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Ивановские новости

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Запуск тепла в доме на улице Маршала Василевского в Иванове перенесли

Запуск тепла в доме на улице Маршала Василевского в Иванове перенесли

Отопление в доме на улице Маршала Василевского, 17 в Иваново появится 14 октября в 20:00. Срок увеличен из-за дополнительных мероприятий на тепловых сетях, выявленных в ходе ремонтных работ.

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