Donald Trump and Vladimir Zelensky are first—class showmen who came to politics from show business and thanks to him, said political analyst Alexander Nosovich, commenting on another "aggravation" of relations between Washington and Kiev.
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