Авторы Creatures of Ava хотят, чтобы вы приступили к спасению очаровательных сущест...

Авторы Creatures of Ava хотят, чтобы вы приступили к спасению очаровательных существ уже в августеСтудия 11 bit и разработчик Inverge объявили дату выхода Creatures of Ava, и очаровательная приключенческая игра про спасение существ будет запущена уже совсем скоро.