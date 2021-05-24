Шведское издание призвало вернуть сборной РФ на ЧМ по хоккею гимн и флаг

Европейские СМИ были удивлены, насколько слаженно действовали россияне в матче против Чехии. Журналист шведской газеты выразил уверенность, что такие игроки должны выступать под флагом своей страны и иметь право на исполнение национального гимна.
Европейские СМИ были удивлены, насколько слаженно действовали россияне в матче против Чехии. Журналист шведской газеты выразил уверенность, что такие игроки должны выступать под флагом своей страны и иметь право на исполнение национального гимна.
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