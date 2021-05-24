Слово и дело

9 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sss
    а может и не указывать...Быстрая потеря ве...
  • Никос Георгиадис
    Особенно России "выгодно сохранить целостность" Руины. Она спит и мечтает об этом.Хавич назвал глав...
  • Александр Котов
    Губернеев? Какая отвратительная рожа.Губерниев хочет с...

Шведское издание призвало вернуть сборной РФ на ЧМ по хоккею гимн и флаг

Шведское издание призвало вернуть сборной РФ на ЧМ по хоккею гимн и флаг

Европейские СМИ были удивлены, насколько слаженно действовали россияне в матче против Чехии. Журналист шведской газеты выразил уверенность, что такие игроки должны выступать под флагом своей страны и иметь право на исполнение национального гимна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх