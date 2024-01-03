Соскин: прошлый год показал, что Украине не победить Россию

Прошедший год наглядно продемонстрировал, что Украина не в силах победить Россию. Украинская армия не выиграет на поле боя, и с каждым днем это становится все более наглядно, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
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