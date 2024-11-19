Эксперт прокомментировал инцидент с обрывом кабелей в Балтийском море

Предположения о диверсиях в Балтийском море могут служить очередным предлогом для развертывания большего количества натовских сил в регионе, заявил «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
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