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Эксперт прокомментировал инцидент с обрывом кабелей в Балтийском море

Эксперт прокомментировал инцидент с обрывом кабелей в Балтийском море

Предположения о диверсиях в Балтийском море могут служить очередным предлогом для развертывания большего количества натовских сил в регионе, заявил «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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