Никому не нравятся умные женщины. Ни мужчинам, ни тем более другим женщинам. Не спорьте! Все, конечно же, утверждают, что страсть как любят и других им не надо, но как только умная женщина выходит из абстракции в здесь и тут, ей там не рады.