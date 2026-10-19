Никому не нравятся умные женщины. Ни мужчинам, ни тем более другим женщинам. Не спорьте! Все, конечно же, утверждают, что страсть как любят и других им не надо, но как только умная женщина выходит из абстракции в здесь и тут, ей там не рады.
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"Если сможешь будь мудрым, но постарайся этого никому не показывать" (др. Мудрость, не помню чья)