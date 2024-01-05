Минобороны назвало потери ВСУ после отражения 18 атак на одном направлении СВО

Минобороны: за неделю на купянском направлении спецоперации отражено 18 атак ВСУ За неделю подразделения «Западной» группировки российских войск отразили на купянском направлении специальной военной операции (СВО) 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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