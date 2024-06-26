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Полковник Свитан предупредил о скором обрушении фронта ВСУ

Полковник Свитан предупредил о скором обрушении фронта ВСУ

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил о недостатке вооружения. Это приводит к провалам по всей ширине фронта.

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