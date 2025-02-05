SHAMAN рассказал, что на самом деле его связывает с Екатериной Мизулиной

В последнее время разведенного артиста все чаще видят в компании главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.
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