Врачи назвали ошибку, которая делает кровь густой - умирают без вредных привычек

Если кровь хуже двигается по сосудам, создавая дополнительную нагрузку на сердце и вызывая нарушения в работе организма, то возрастают и риски развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других опасных для жизни состояний.
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