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Царьград

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Кубанские кандидаты в космонавты прошли курс выживания в лесу

Кубанские кандидаты в космонавты прошли курс выживания в лесу

В научно-исследовательском центре подготовки космонавтов им. Гагарина прошли испытания по выживанию в зимнем лесу, сообщила пресс-служба центра.

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