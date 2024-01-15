NASA представило «тихий» сверхзвуковой самолет X-59

X-59 / © NASA Длина самолета X-59 составляет 29 метров, а размах крыла – девять метров. По данным NASA, он сможет достигать скорости М=1,5 (число Маха; более 1800 километров в час) на высоте до 17 тысяч метров.
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