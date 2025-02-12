День святого Валентина: когда отмечают, история и традиции праздника

Когда отмечается День святого Валентина?День святого Валентина ежегодно празднуется 14 февраля. Эта дата является традиционной для большинства стран, хотя в некоторых культурах существуют свои аналоги праздника любви.
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