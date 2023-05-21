Федеральное агентство новостей №1

7 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Видимо речь идёт о том, что погибшим награды при похоронах несут на подушечках, чтобы все видели заслуги погибшего......«Наши убитые това...
  • Владимир Барышев
    Россия всегда готова, но не к перемирию или переговорам, с укропами, Россия всегда готова к  безоговорочной капитуляц...Глава МИД Австрии...
  • Ed
    А ведь даже не желают хоть как то реагировать -"А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопр...«Военное ведомств...

Депутат Госдумы Леонид Ивлев навал мотивацию Белого дома наносить удары по Крыму животным страхом

Депутат Госдумы Леонид Ивлев навал мотивацию Белого дома наносить удары по Крыму животным страхом

Депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что Вашингтон не станет препятствовать Киеву, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх