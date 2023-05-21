Депутат Госдумы Леонид Ивлев навал мотивацию Белого дома наносить удары по Крыму животным страхом

Депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что Вашингтон не станет препятствовать Киеву, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму.
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