Бобровский стал первой звездой матча «Флорида» — «Торонто»

Сергей Бобровский признан первой звездой встречи между «Флоридой» и «Торонто». В ночь на 20 октября в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс».