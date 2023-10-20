Бобровский стал первой звездой матча «Флорида» — «Торонто»

Сергей Бобровский признан первой звездой встречи между «Флоридой» и «Торонто». В ночь на 20 октября в Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс».
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