Тамбовский химзавод «Пигмент» вложит в развитие производства 8 миллиардов рублей

Правительство Тамбовской области и АО «Пигмент», являющийся одним из ключевых предприятий химической отрасли РФ и лидером промышленного производства в регионе, подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству.
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