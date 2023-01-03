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Росс Браун об уходе на пенсию: «Буду рад помочь «Ф-1», мой телефон всегда включен»

Росс Браун готов консультировать руководство «Формулы-1», несмотря на уход на пенсию. Браун занимал пост спортивного директора «Ф-1» с 2017 по 2022 годы.

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