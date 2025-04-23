Линдси Лохан опубликовала новые фото на фоне слухов о пластике

Линдси Лохан поделилась в инстаграме* фото, сделанными за последнее время. В подборку вошли селфи 38-летней актрисы, в том числе со звёздным парикмахером-колористом Трейси Каннингем и братом Дакотой, снимки с сыном Луайем и мужем Бадером Шаммасом, а также кадр с Джейми Ли Кёртис, сделанный на фестивале CinemaCon, где они вместе представили продолжение комедии "Чумовая пятница".