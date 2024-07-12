Волочкова объявила себя примой всея Руси и подала в суд иск на Пенсионный фонд

Балерина Анастасия Волочкова намерена добиться от Пенсионного фонда положенных ей выплат. Артистка сообщила журналистам «Московского комсомольца», что подала иск в Мещанский суд на ПФР, который потерял 15 лет ее трудового стажа.
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