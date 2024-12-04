Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Саперы показали трофейный автомат из Чехии, захваченный у ВСУ

Саперы показали трофейный автомат из Чехии, захваченный у ВСУ

Саперы группировки войск «Запад» показали свою боевую работу на Купянском направлении. Здесь они помогают нашим штурмовикам закрепиться на занятых позициях и делают более безопасными подступы к самому Купянску.

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