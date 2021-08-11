Дай лапку

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Умоляем, помогите!!! Счëт идëт на дни...

Умоляем, помогите!!! Счëт идëт на дни...

Санкт-Петербург и область!Очень срочное пристройство! ОСИРОТЕЛИ 4 ДОМАШНИХ КОТЕЙКИ!На Богатырском пр.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Валентина Новоженова
Репост!!!
Мюмзик
Очень жаль таких красивых котов! Взрослые, умные, благодарные, с ними хлопот не будет!
Алексей Андреевич
котов надо спасти!
Ольга Чмыхова
Репост!!!
нина ромашкина
Репост! Помогите, люди!!! Вот так и за своих двоих боюсь, но, надеюсь, что успею проводить их на Радугу.
techno_unionmailru Петрова
Репост, очень жаль котов,поэтому и боюсь,что будет с моими после меня. Должна быть создана специальная служба,куда можно обратиться по таким случаям. Давно назрело создание не Росгвардии, а полиции по защите животных.
Елена Мацевич
Помоги им Господи , сохрани жизнь бедных животных ...
Халикова Эля
Репост милым котикам!!!
Света Никулкина
Репост таким милым и красивым!!!
Алина Лещенко (Бедей)
а я вот не перестаю удивляться - просмотрело статью почти 2 тысячи человек, а кнопку "поделиться" не поленились нажать менее 20ти.. откуда такое равнодушие, лень, не знаю даже как назвать такое отношение.. неужели так трудно пару раз переслать пост в свои соцсети, чтобы хоть как-то увеличить шансы беззащитных животинок на спасение?..

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