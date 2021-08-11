Умоляем, помогите!!! Счëт идëт на дни...

Яна ВолковаВ мире животныхУмоляем, помогите!!! Счëт идëт на дни... Санкт-Петербург и область!Очень срочное пристройство! ОСИРОТЕЛИ 4 ДОМАШНИХ КОТЕЙКИ!На Богатырском пр.Вернуться к статье1116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЛисовскаяРепост!!!Валентина НовоженоваРепост!!!МюмзикОчень жаль таких красивых котов! Взрослые, умные, благодарные, с ними хлопот не будет!Алексей Андреевичкотов надо спасти!Ольга ЧмыховаРепост!!!нина ромашкинаРепост! Помогите, люди!!! Вот так и за своих двоих боюсь, но, надеюсь, что успею проводить их на Радугу.techno_unionmailru ПетроваРепост, очень жаль котов,поэтому и боюсь,что будет с моими после меня. Должна быть создана специальная служба,куда можно обратиться по таким случаям. Давно назрело создание не Росгвардии, а полиции по защите животных.ЕМЕлена МацевичПомоги им Господи , сохрани жизнь бедных животных ...ХЭХаликова ЭляРепост милым котикам!!!Света НикулкинаРепост таким милым и красивым!!!Алина Лещенко (Бедей)а я вот не перестаю удивляться - просмотрело статью почти 2 тысячи человек, а кнопку "поделиться" не поленились нажать менее 20ти.. откуда такое равнодушие, лень, не знаю даже как назвать такое отношение.. неужели так трудно пару раз переслать пост в свои соцсети, чтобы хоть как-то увеличить шансы беззащитных животинок на спасение?..Комментировать
Свежие комментарии