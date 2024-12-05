Национализация спиртзавода Шефлера* в Тамбове обернулась убытками в 10 млн евро

Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове обернулась потерями в 10 миллионов евро. Такую сумму озвучила люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, которая принадлежит бизнесмену Юрию Шефлеру*.
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