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Национализация спиртзавода Шефлера* в Тамбове обернулась убытками в 10 млн евро

Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове обернулась потерями в 10 миллионов евро. Такую сумму озвучила люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, которая принадлежит бизнесмену Юрию Шефлеру*.

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