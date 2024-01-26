Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в России, но это у него не получится

Как заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Запад планирует устроить революцию в России, раскачать ситуацию, а также взбодрить осевшую в западных странах антироссийскую оппозицию.
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