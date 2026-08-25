Уровень Батракова выше чемпионата Турции, «Галатасарай» должен стать для него трамплином - Аршавин

«У Батракова есть все данные. «Галатасарай» должен стать для него трамплином - его уровень выше чемпионата Турции, - заявил заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин.
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