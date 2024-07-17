Повторное исследование данных миссии «Кассини-Гюйгенс» помогло открыть новую информацию о спокойных углеводородных морях Титана

Новое исследование данных радиолокационного эксперимента, полученных в ходе миссии «Кассини-Гюйгенс» к Сатурну, проливает новый свет на состав и активность жидких углеводородных морей вблизи северного полюса Титана, крупнейшего из 146 известных спутников Сатурна.
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